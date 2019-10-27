ما علاقة مقتل البغدادي بالتظاهرات ولماذا تمت تصفيته الآن؟.. مصدر أمني رفيع يجيب

2019/10/27 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

إستغرب مصدر أمني رفيع، اليوم الأحد، تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي الآن رغم تحديد موقعه أكثر من مرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "تصفية أميركا لزعيم داعش أبو بكر البغدادي في الوقت الحالي بالتزامن مع أحداث التظاهرات التي يشهدها العراق أمر يثير علامات استفهام، خصوصا وإن الارهابي المذكور تم تحديد موقعه من قبل الأجهزة الاستخبارية العراقية أكثر من مرة ولكن لم يتم قتله".

وأضاف أنه "وفقا للتحليلات فأن قتل أميركا لزعيم داعش لأبو بكر البغدادي الآن هو ضوء أخضر لدعم التظاهرات العراقية وإيصال رسائل اليها بأن داعش لايمكن أن يمثل خطر على العراق".

وأشار إلى أن "الارهابي التركماني الأصل عبد الله قرداش هو خليفة ابو بكر البغدادي الذي سيقود بقايا داعش بعد الآن".

وأعلنت وسائل إعلام عالمية، صباح اليوم، عن قتل القوات الامريكية لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في الشمال السوري.

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