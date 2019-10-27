غريفيث يصل صنعاء للقاء قيادة الحوثيين

2019/10/27 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل مبعوث المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى العاصمة صنعاء، للتباحث مع الحوثيين بشأن وضع حد لما يجري في اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن غريفيث وصل مطار صنعاء الدولي برفقة مساعده معين شريم.

ويُتوقع أن يبحث المبعوث الدولي مع قيادات جماعة الحوثي التقدم في ملف الحديدة، وسبل العودة إلى طاولة الحوار واحياء اتفاق ستوكهولم، وكذا سبل التهدئة مع السعودية.

كما يتناول اللقاء ملف الأسرى والمعتقلين المتعثر من اتفاق ستوكهولم، وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تعز.

وكان غريفيث التقى الجمعة في الرياض بنائب وزير الدفاع السعودي، وناقش معه سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

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