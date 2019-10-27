شرطة البصرة تعلن القبض على متهمين بالحرق في التظاهرات

2019/10/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة تعلن القاء القبض على متهمين بالحرق في التظاهرات

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