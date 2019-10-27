إعتقال 7 من عناصر داعش جنوبي الموصل ومقتل 3 وأسر 2 غربي بحيرة الثرثار

2019/10/27 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت القوات الامنية سبعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي جنوبي محافظة الموصل.

وأكدت شرطة نينوى أن القوات الامنية اعتقلت سبعة من ارهابيي داعش خلال عملية استباقية تم تنفيذها في ناحية القيارة، مبينا ان قوات الأمن سلمت الارهابيين الى الجهات المختصة لتقديمهم للقضاء.

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الدفاع في بيان قتل ثلاثة ارهابيين وأسر اثنين أخرين في عملية امنية غربي بحيرة الثرثار، مشيرة الى أن قوة محمولة جواً بإمرة قائد فرقة المشاة السابعة قتلت الارهابيين خلال تنقلهم غربي بحيرة الثرثار.

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