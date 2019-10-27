2019/10/27 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ..خاص للتغيير: المخابرات العراقية تتبعت ابو بكر البغدادي منذ 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل ..خاص للتغيير: المخابرات العراقية تتبعت ابو بكر البغدادي منذ 6 أشهر
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل ..خاص للتغيير: المخابرات العراقية تتبعت ابو بكر البغدادي منذ 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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