مجلة امريكية تكشف تفاصيل استهداف زعيم “داعش” في إدلب السورية

2019/10/27 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، تفاصيل مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي؛ وقالت إنه “كان هدفاً لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية”.ونقلت “نيوزويك” عن مسؤولٍ بارزٍ في “البنتاغون” قوله، إن زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي؛ كان هدفاً لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية …

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