قيادي بالحشد الشعبي ينفي انسحاب الحشد من مناطق غرب الموصل

2019/10/27 | 13:52

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بغداد اليوم - متابعة

نفى رائد الكروي آمر اللواء ٤٠ في الحشد الشعبي، الاحد، أنباء انسحاب الحشد من مناطق غرب الموصل.

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