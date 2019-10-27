الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: 90% من جرحى التظاهرات غادروا المستشفى

2019/10/27 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن مغادرة أغلبية جرحى التظاهرات الشعبية.

وقال خلف في بيان مقتضب، ان "90 بالمئة من المصابين في التظاهرات غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج".وأضاف أما "الـ 10 بالمئة فان إصاباتهم طفيفة وهم يتلقون العلاج".انتهى

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