المنافذ: تهريب أدوية بكميات كبيرة دخلت باسم

2019/10/27 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيأة المنافذ الحدودية، عن تهريب كميات كبيرة من الأدوية البشرية من العراق الى الخارج.

وقال رئيس الهيأة كاظم العقابي في بيان مقتضب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "عملية تهريب أدوية بشرية جرى بكميات كبيرة".وبين ان هذه الأدوية "دخلت البلاد تحت مسمى {مساعدات انسانية}".انتهى

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