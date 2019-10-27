الحشد الشعبي ينفي الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قطعاته من قاطع عمليات غرب الموصل

2019/10/27 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قطعاته من قاطع عمليات غرب الموصل.

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