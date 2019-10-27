وزير التعليم: وجهنا الجامعات بمنع الاعتصامات والتظاهرات والجامعة حرم للدراسة فقط

2019/10/27 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ،اليوم الاحد، انه وجه الجامعات بمنع الاعتصامات والتظاهرات لان الجامعه حرم للدراسة فقط.

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