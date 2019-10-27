2019/10/27 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تغريدة على تويتر، بعد تداول أخبار مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال عبدي، إنها عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، في اشارة للأخبار التي تداولتها وسائل إعلام عالمية حول مقتل زعيم التنظيم الإرهابي.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسد حول مقتل البغدادي: عملية تاريخية نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قسد حول مقتل البغدادي: عملية تاريخية نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).