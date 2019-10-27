2019/10/27 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- الحل العراق أكّدت قيادة #شرطة_البصرة ووكالة الاستخبارات، نجاحها في السيطرة على من وصفتهم بـ «المندسين والمخربين» في محافظة البصرة.وقال قائد الشرطة الفريق “رشيد فليح” في مؤتمرٍ صحفي اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تتّهم «مندسين» مدعومين من جهات أجنبية باستهداف الأمن العراقي خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تتّهم «مندسين» مدعومين من جهات أجنبية باستهداف الأمن العراقي خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).