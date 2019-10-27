2019/10/27 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الأحد، أن 90% من المصابين بالتظاهرات غادروا المستشفيات.

وقال خلف في بيان أطلعت عليه "الغد برس"، إن "90% من المصابين في التظاهرات غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج".

وأضاف أن "الـ10% من المتظاهرين إصاباتهم طفيفة ويتلقون العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق العسكري باسم عبد المهدي: 90% من المصابين بالتظاهرات غادروا المستشفيات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق العسكري باسم عبد المهدي: 90% من المصابين بالتظاهرات غادروا المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).