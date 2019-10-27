مقتل 80 عنصرا طالبان بغارات جوية للقوات الأمريكية والأفغانية

2019/10/27 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل ما يزيد عن 80 من مقاتلي طالبان في ولايتي قندهار (جنوب) وفارياب (شمال) في غارات جوية للقوات الأفغانية والأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجنرال عبد الكريم، رئيس الشرطة في فارياب، إن "مسلحين من طالبان هاجموا نقاط تفتيش أمنية في منطقة باشتونكوت، الليلة الماضية"، مضيفا أن "سلاح الجو الأفغاني ردّ بشن غارات جوية عليهم".

وأوضح المسؤول الأمني، أن "الغارة أسفرت عن مقتل 53 على الأقل من مسلحي طالبان وإصابة 11 آخرين بجروح".

وبشكل منفصل، ذكر بيان صادر عن شرطة ولاية قندهار، أن "القوات الأمريكية شنت غارات جوية على منطقتي معروف، وشاه والي كوت، بقندهار، مما أسفر عن مقتل 33 من مسلحي طالبان، وإصابة 8 آخرين بجروح.

ومن جهتها، أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن استهداف قافلة للقوات الأمريكية بعبوة ناسفة في قندهار.

وقال المتحدث باسم الحركة يوسف قاري: "تم تفجير عربة مدرعة بشكل كامل وقتل جميع من فيها".

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