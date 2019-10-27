الجيش السوري يشتبك مع القوات التركية قرب رأس العين

2019/10/27 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسافة باتجاه الحدود التركية تقلصت إلى ثلاثة كيلومترات بحسب الإعلام الرسمي السوري – صورة ارشيفية

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