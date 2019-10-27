علاوي يبدأ تغريدة له على “تويتر” بأغنية للمطرب العراقي “تيسير السفير”: شاهد الصورة

2019/10/27 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ،اليوم احد، تغريدة على موقع “تويتر” بشأن التظاهرات التي تشهدها بغداد والمحافظات.وجاء في التغريدة التي تابعتها “يس عراق”: “هذا العراق يظل شمس ما تطفى نورة”، وهي اغنية للفنان العراقي تيسير السفير”.واشاد علاوي في تغريدته بموقف طلاب المدارس والجامعات المؤيد للتظاهرات.هذا وانضم طلاب المدارس […]

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