2019/10/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

‏قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد (27 تشرين الأول 2019)، إن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها العراق ولبنان، يمران بـ ’’هزة أرضية’’ الآن.

وكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "قلت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية؛ إننا نشاهد الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط".





وأضاف، أن "الشرق الأوسط يمر بهزة أرضية مرة أخرى، إذ يعصف لبنان ويعصف العراق بينما تتقدم إيران قدما وبسرعة في كل هذه المساحات".

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير وكالة الاستخبارات في البصرة، اللواء غازي البهادلي، إلقاء القبض على شقيق إرهابي جاء من الرقة السورية خلال الاحتجاجات.

وقال البهادلي، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم): "نعرض اليوم نموذجين للمندسين، نموذج لمغررر

بغداد اليوم-البصرة

كشف قائد شرطة البصرة رشيد فليح، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، عن قيام تنظيم داعش الارهابي بإرسال مجاميع إلى البصرة، لافتاً الى أنها عملت على إنشاء مضافات في المحافظة.

وذكر فليح في مؤتمر صحفي، أن "هناك امتداد للتخريب

بغداد اليوم-بغداد

عرضت شرطة محافظة البصرة، الأحد (27 تشرين الاول 2019) مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ’’المندسين’’ أمام الاعلام بعد القبض عليهم خلال الاحتجاجات.

وقال قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، في مؤتمر صحفي: "ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نتنياهو: العراق ولبنان يمران بـ ’’هزة أرضية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نتنياهو: العراق ولبنان يمران بـ ’’هزة أرضية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).