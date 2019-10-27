البرلمان العراقي أمام تحدٍّ لعقد جلسته غداً.. وقراراتٌ مصيرية في حقيبته

2019/10/27 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق يسعى مجلس النواب العراقي، عقد جلسةٍ خاصة، يوم غدٍ الاثنين، بعد إلغاء جلسته أمس السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب تغيّب أغلب النواب عن الحضور.مصدرٌ برلماني، […]

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