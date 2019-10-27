الخارجية الإيرانية تعرب عن أسفها لسقوط ضحايا وتؤكد دعمها لمطالب الشعب المشروعة

2019/10/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت وزارة الخارجية الايرانية عن أسفها للأحداث التي يشهدها العراق من سقوط ضحايا وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إن طهران تدعم مطالب ورغبات الشعب العراقي والتي أكدتها بوضوح بيانات وتصريحات المرجعية الدينية وكذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا الى أن تصاعد حدة العنف وسقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية أمر مؤسف.

وأكد موسوي أن ايران على ثقة بأن الحكومة والشعب العراقي والمرجعية باستطاعتهم التغلب على المشاكل الحالية والعمل على اعمار العراق في ظل التلاحم والتضامن الكامل.

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