2019/10/27 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الاحد, وجود تظاهرات طلابية داخل الحرم الجامعي في كافة الكليات والجامعات الحكومية والاهلية, مشيرة الى ان التظاهرات الطلابية خارج الجامعات والكليات حراك شخصي.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضمياء الربيعي في تصريح لـ المركز الخبري, ان “الوزارة لم تصدر اي امر بالسماح للتظاهر داخل الحرم الجامعي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: التظاهرات الطلابية حراك شخصي لاعلاقة لنا به المركز الخبري الوطني.

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