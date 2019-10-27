إطلاق سراح جميع الناشطين المدنيين والصحفيين المعتقلين في ذي قار

2019/10/27 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس" في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأنه تم إطلاق سراح جميع الناشطين المدنيين والصحفيين الذين تم اعتقالهم صباح اليوم.

وقال انه بعد تدخل نقابة المحامين في ذي قار إطلاق سراح جميع الناشطين المدنيين والصحفيين المعتقلين في المحافظة.

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