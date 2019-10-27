رئيس اركان الجيش يبحث مع السفير التركي في العراق التعاون الامني بين البلدين

2019/10/27 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، اليوم الأحد، مع السفير التركي في العراق التعاون الامني بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي استقبل، اليوم، في مكتبه، السفير التركي في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الامنية بين البلدين".وأضافت أن "الجانبين ناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مسك الشريط الحدودي العراقي التركي لمنع تسلل العناصر الارهابية وتحقيق الامن والاستقرار في البلدين".

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