2019/10/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء اللبناني بحظر إخراج الدولارات بالحقائب إلى خارج البلاد بتصاريح عادية معتمدة من مصرف لبنان، في ظل استمرار المطالب بإسقاط كل الحمايات عن أباطرة الفساد والنهب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء اللبناني يحظر إخراج الدولارات بالحقائب من البلاد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء اللبناني يحظر إخراج الدولارات بالحقائب من البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).