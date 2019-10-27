نتنياهو في تغريدة عن احداث العراق و لبنان: الشرق الأوسط يتعرض لهزة ارضية

2019/10/27 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان الشرق الاوسط يمر بهزة ارضية مرة اخرى.وقال نتنياهو في تغريدة على “تويتر”: “اذ يعصف لبنان ويعصف العراق وتتقدم ايران، قدنا وبسرعة كل هذه المساحات”.وقال نتنياهو في وقت سابق “نحن نرى ما يحدث في الشرق الأوسط.لبنان عاصفة، العراق عاصف، سورية عاصفة، وإيران مسيطرة […]

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