2019/10/27 | 15:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
علاوي: العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى
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علاوي: العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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