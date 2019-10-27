حارس مدرسة في بغداد يمنع بـ(تهديد السلاح) الإدارة والتلاميذ من التضامن مع المتظاهرين

2019/10/27 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقدم حارس امن في مدرسة ببغداد، اليوم الاحد، بمنع مديرة مدرسة من إخراج التلاميذ للتضامن مع المتظاهرين.

وبحسب تسجيل فيديو حصلت عليه "الغد برس"، فقد قام حارس امن بمنع و تهديد إدارة المدرسة والتلاميذ بالسلاح في حال تنظيمهم وقفة لدعم المتظاهرين".

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