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#صباح كنجي - رواية حازم القوشي عن الأنفال.. 2


#صباح كنجي - رواية حازم القوشي عن الأنفال.. 2
2019/10/27 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صباح_كنجي في اليوم الثاني..

انطلقنا مجدداً بعد تغيير طفيف في تركيبة المجموعة..

التي اصبحت من 10 انصار ..

هم كل من..

( حازم القوش ..

ابو حامد ..

ابو رشدي ..

يونس ..

ابو سلوان..

ابو الندى ..

الند ..

كريم ..

سمير حناوي ..

ابو عهد ) ..

انطلقنا من اطراف مراني في كاره لغاية طاجيكا..

في فترة استغرقت 8 أيام كاملة..

قياساً للزمن الذي كنا نستغرقه سابقاً ولا يتعدى الأربع ساعات فقط ..

كنا نسلك ممرات غير مطروقة بين......

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