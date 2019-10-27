صباح كنجي - رواية حازم القوشي عن الأنفال.. 2

2019/10/27 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي في اليوم الثاني..انطلقنا مجدداً بعد تغيير طفيف في تركيبة المجموعة..التي اصبحت من 10 انصار ..هم كل من..( حازم القوش ..ابو حامد ..ابو رشدي ..يونس ..ابو سلوان..ابو الندى ..الند ..كريم ..سمير حناوي ..ابو عهد ) ..انطلقنا من اطراف مراني في كاره لغاية طاجيكا..في فترة استغرقت 8 أيام كاملة..قياساً للزمن الذي كنا نستغرقه سابقاً ولا يتعدى الأربع ساعات فقط ..كنا نسلك ممرات غير مطروقة بين......

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