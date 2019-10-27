نعيم إيليا - دوَّامةُ النهر الكبير (2)

2019/10/27 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نعيم_إيليا كيف تأتَّى للميا ألا تنتظرني، وما كنا معاً إلا كما يكون عنصران متحدين في مادة واحدة؟ كيف تأتى لها أن تفصم أحدنا عن الآخر، وكنا معاً أقنومين في جوهر واحد ممتزجين بوصف قد كان أبلغ من „ لو مرّ سيفٌ بيننا...“ ؟كيف تأتى لها ذلك !؟ سؤال لست أملك أن أجيب عنه بغير: إنها لميا ! غير أن لميا، وإن كانت جحدت حقي في وصالها، وهي وإن كانت فصمت علائقي بها، لم تكن جاحدة.لميا إذ لفظت صحبتي من حي......

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