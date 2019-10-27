2019/10/27 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_الفلاحي الإهداء .......
إليّ ...إلى وطنٍ اعتصرني شجوناًوعصفني بغبار غيابهإليكــِيا من أهدتني اننثيالات عمرهاوغادرتني دون أن أودعهاأو أضمها إلى صدري أميإليكمأهديكم نبضي1.ذات صحوتعددت الآلهةفي وطنٍ مبتور الأصابع ،يسكننا كسجينمن درجة " الحزن المتوحش" ،يتوق الإنعتاقمن آلهته ذات صحو ..مازالت قلوبناتمارس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة الفلاحي - ذات صحو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إليّ ...إلى وطنٍ اعتصرني شجوناًوعصفني بغبار غيابهإليكــِيا من أهدتني اننثيالات عمرهاوغادرتني دون أن أودعهاأو أضمها إلى صدري أميإليكمأهديكم نبضي1.ذات صحوتعددت الآلهةفي وطنٍ مبتور الأصابع ،يسكننا كسجينمن درجة " الحزن المتوحش" ،يتوق الإنعتاقمن آلهته ذات صحو ..مازالت قلوبناتمارس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة الفلاحي - ذات صحو) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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