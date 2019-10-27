فاطمة الفلاحي - ذات صحو

2019/10/27 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي الإهداء .......إليّ ...إلى وطنٍ اعتصرني شجوناًوعصفني بغبار غيابهإليكــِيا من أهدتني اننثيالات عمرهاوغادرتني دون أن أودعهاأو أضمها إلى صدري أميإليكمأهديكم نبضي1.ذات صحوتعددت الآلهةفي وطنٍ مبتور الأصابع ،يسكننا كسجينمن درجة " الحزن المتوحش" ،يتوق الإنعتاقمن آلهته ذات صحو ..مازالت قلوبناتمارس

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