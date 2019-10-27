سائرون: لا يوجد سقف زمني لاعتصامنا وحضور الجلسات مرهون بالإصلاح الحكومي

2019/10/27 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، عدم تحديد سقف زمني محدد لاعتصام نواب تحالفه داخل مجلس النواب.

وقال غاوي في تصريح، إن اعتصام نواب كتلة سائرون مفتوح داخل مجلس النواب لحين تحقيق مطالب الشعب، وغير مرتبط بوقت زمني محدد، مشيرا الى حضور نواب سائرون للجلسات مرهون بحزمة الاصلاحات الحكومية التي تنتظر تقديمها من قبل رئيس الوزراء كالتغيير الوزاري وكبح كبار الفاسدين والسراق وإعلان اسمائهم وتقديمهم للقضاء.

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