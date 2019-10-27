مجلة “نيوزويك”: البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد تبادل لإطلاق النار

2019/10/27 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة “نيوزويك” الأميركية عن بعض تفاصيل العملية الخاصة التي استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وأدت إلى مقتله.

وأوضحت المجلة وفقا لتصريحات مسؤول رفيع في البنتاغون، أن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأميركية الموقع الذي كان فيه البغدادي، مبينة أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية.

وأضاف المسؤول أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال البغدادي بأذى، إلا أن اثنتين من زوجاته انتحرتا بتفجير نفسيهما.

ونفذ العملية فريق “دلتا” التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأميركية بناء على معلومات استخبارية دقيقة حددت موقع البغدادي وخضع لمراقبة كثيفة قبل تنفيذ العملية.

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