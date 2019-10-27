مقتل 5 مسلحين تابعين لداعش في كركوك

2019/10/27 | 15:25

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بغداد اليوم - كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، مقتل (5) مسلحين تابعين لتنظيم داعش في كركوك، بينهم آمر مفرزة التفخيخ بما يعرف ’’ولاية كركوك’’.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "باشراف مباشر من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية وبمتابعة ميدانية من قبل قائد الفرقة السادسة شرطة اتحادية، وبعد جمع المعلومات الاستخبارية والأمنية عن عناصر داعش المجرم ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة تم قتل خمسة اشخاص من الدواعش المجرمين".

وأضاف أنه "تم العثور على رمانات يدوية مع دروع واجهزة هاتف نقال وسيم كارت بالاضافة الى هويات احوال مدنية مزورة ..



ومن ضمن الدواعش المقتولين هو الإرهابي المطلوب المدعو ( محمد عدنان شويش ) والذي كان يعمل بصفة أمر مفرزة التفخيخ بما يسمى ولاية كركوك".

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت الهيأة العامة للكمارك، الأحد، حجز أدوية بشرية في كمرك مطار البصرة الدولي جلبت من دون موافقات رسمية.





وذكرت الهيأة، أن "مركز كمرك مطار البصرة الدولي حجز هذه الأدوية التي كانت بحوزة مسافر صيني الجنسية لمخالفتها

بغداد اليوم - ديالى

قالت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الأحد، 27 تشرين الأول، 2019، إن مفارز قتالية من الحشد الشعبي تتعقب خلايا داعش في ثلاث مناطق شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مفارز من

بغداد اليوم - متابعة

نفى رائد الكروي آمر اللواء ٤٠ في الحشد الشعبي، الاحد، أنباء انسحاب الحشد من مناطق غرب الموصل.

وقال الكروي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ننفي بشدة الأنباء التي تحدثت عن انسحاب قطعات الحشد من قاطع عمليات غرب الموصل وهي أ

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