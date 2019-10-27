الأعلى منذ 7 سنوات وبحجم اقتصادات قوية.. تعرف على عجز الموازنة الأميركية

2019/10/27 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسع حجم عجز الموازنة الأميركية إلى حوالي تريليون دولار في العام المالي الأخير ليقفز إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، بعدما خفض الرئيس دونالد ترامب الضرائب وعزز الإنفاق.

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