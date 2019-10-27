النفط تؤكد وجود خزين كافي من الوقود للاستهلاك

2019/10/27 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط، الاحد، وجود خزين كافي من الوقود للاستهلاك، مبينة ان منافذ التوزيع تعمل حتى ساعات متاخرة وبدون توقف.

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