2019/10/27 | 15:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت وزارة النفط، الاحد، وجود خزين كافي من الوقود للاستهلاك، مبينة ان منافذ التوزيع تعمل حتى ساعات متاخرة وبدون توقف.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تؤكد وجود خزين كافي من الوقود للاستهلاك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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