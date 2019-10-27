2019/10/27 | 15:28

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عاجل مسؤول امريكي: القوة المشاركة بقتل البغدادي انطلقت من أربيل

تأریخ التحریر: : 2019/10/27 15:26

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