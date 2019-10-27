المخابرات العراقية ساهمت بالوصول إلى الإرهابي البغدادي وقتله

2019/10/27 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مصادر خاصة للتغيير أن المخابرات الوطنية العراقية ،ساهمت بقوة في عملية مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضافت المصادر أن المخابرات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف، أسهمت بشكل كبير في الوصول الى مكان الارهابي ابو بكر البغدادي وقتله.

وكان مصدر في وزارة الدفاع الأميركية ، أكد فجر اليوم، ان مخابراتٍ اقليمية أسهمت بتقديم معلومات مهمة حول موقع البغدادي مما سهّل الوصول إليه.

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