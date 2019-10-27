علاوي مستنكرا: العملية السياسية غدت اضحوكة كبرى

2019/10/27 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- استنكر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الاحد، الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين السلميين مشيرا الى ان العملية السياسية غدت "اضحوكة كبرى".

وذكر بيان لمكتبه ان علاوي استنكرالاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين وخلفت المئات من الشهداء والاف من الجرحى، مؤكداً ان السكوت لم يعد مسموحاً به امام الله ثم امام الشعب.

ولفت الى ان "العملية السياسية خرجت عن جادة الصواب وتحقيق مصالح شعبنا، وغدت اضحوكة كبرى وعبئاً ثقيلا على الشعب العراقي الكريم، واسيرة للمحاصصة الطائفية والفساد وعرضة للانتهاكات والاستباحة من قبل دول خارجية، وضحية لدستور مكبل".

واشار الى انه يستوجب اعادتها للمسار الصحيح، بطرق سلمية، وانتخابات نزيهة وبقانون جديدة ومفوضية قادرة جديدة وبدستور يأخذ بعين الاعتبار دور الشباب والنساء، بناة الوطن وقادة المستقبل.

واكد علاوي انه "سيجتمع بالقيادات في ائتلاف الوطنية وحزب الوفاق الوطني العراقي والمنبر العراقي وبعض الاحزاب والشخصيات الوطنية الصديقة لمناقشة التداعيات الخطيرة التي الت اليها الاوضاع، في ضوء عجز الحكومة والمجلس النيابي على الاستجابة للمطالب الدستورية".

وكان علاوي قد اكد سابقا بانه لن يكون ضمن العملية السياسية اذا استمر تعرض المتظاهرين للاذى، موضحاً انه سيحدد المسارات السلمية المقبلة في ضوء معطيات الاجتماعات التي سيجريها بهذا الصدد، ويعقد مؤتمرا صحفيا في القريب العاجل ليحدد موقفه من هذه العملية.





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