جامعة ذي قار: الحكومة أبلغتنا بتحقيق المطالب وندعو الطلبة للالتحاق بالدوام

2019/10/27 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعت رئاسة جامعة ذي قار، اليوم الاحد، الطلبة للالتحاق بها بعد عودة الاجواء العامة للهدوء، مشيرةً الى الحكومة ابلغتها عن استجابتها لمطالبها.

قال الجامعة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الحكومة ابلغتنا استجابة لطلباتنا بأنشاء طريق ثاني للجامعة وكذلك احالة مشروع طريق حولي للجهة الشرقية لبناية الجامعة لتخفيف الزخم".واضاف ان "الحكومة المحلية وافقت الموافقة على احالة مشروع بناية جديدة للاقسام الداخلية بما يؤمن اسكان جميع الطلبة".

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