أحمد صبحى منصور - التعليق على ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته لمصر المملوكية : ( 1 )

2019/10/27 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) كتب الرحلة مصدراً تاريخياً :1 ـ عادة ما يكون الجزء الأخير من الحوليات التاريخية أثمن ما يكتبه المؤرخ, فالمؤرخ في الأجزاء الأخيرة من الحوليات يكتب التاريخ المعاصر له.أي يؤرخ للعصر الذي يعيش فيه ويكتب عن أناس يتعامل معهم ويقابلهم ويحادثهم.من هنا فالكتابات المعاصرة لزمن المؤرخ تنبض بروح العصر وتفكيره , وإن ك......

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