الخزعلي: على القوات الامنية الحفاظ على المتظاهرين السلميين والتصدي لكل المعتدين

2019/10/27 | 15:56

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، القبض على مجرمين اثنين يسلبان دراجات التوصيل "الدليفري" بالعاصمة بغداد.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكتب القدس لمكاف

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، أن العملية السياسية غدت "اضحوكة كبرى"، مشيراً الى أن السكوت لم يعد مسموحاً به امام الله ثم امام الشعب.

وقال علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

‏قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد (27 تشرين الأول 2019)، إن منطقة الشرق الأوسط، بما فيها العراق ولبنان، يمران بـ ’’هزة أرضية’’ الآن.

وكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه في تويتر: &q

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