بارزاني يتباحث مع الفياض باربيل عدة ملفات

2019/10/27 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني في اربيل مع مستشار الامن الوطني العراق فالح الفياض تطورات سياسية وامنية.وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فان الاخير تباحث مع الفياض- بحضور وزير داخلية كوردستان ريبر احمد- الوضع السياسي والامني في العراق والمنطقة، ومعالجة موضوعة بقاء التهديدات الارهابية وتأثيرها على امن العراق والمنطقة.وبحث الطرفان ايضا، العلاقة بين بغداد واقليم كوردستان، وحل المشاكل العالقة.وبحسب البيان، فان الاجتماع تباحث ايضا حول التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، وعبر الطرفان عن دعمها رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي ومشروعه باجراء اصلاحات وصولا لتنفيذ مطالب المحتجين.

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