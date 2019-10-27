2019/10/27 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم وزارة الداخلية: هناك مجموعة من الاشخاص تنوي اضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك لحرف مسيرة التظاهر السلمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم وزارة الداخلية: هناك مجموعة من الاشخاص تنوي اضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك لحرف مسيرة التظاهر السلمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم وزارة الداخلية: هناك مجموعة من الاشخاص تنوي اضرام النار في خيم الاعتصام واتهام القوات الأمنية بذلك لحرف مسيرة التظاهر السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).