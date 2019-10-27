التربية توافق على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية

2019/10/27 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، موافقتها على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية.

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