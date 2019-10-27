العمليات المشتركة تكشف دور العراق في مقتل البغدادي

2019/10/27 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت قيادة العمليات المشتركة، دور العراق في الغارة التي استهدفت زعيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي في مدينة أدلب شمال غرب سوريا.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ان "العراق لعب دوراً مهماً في العملية".وأضاف انه "يتم الآن تحليل الجثث التي عثر عليها خلال عملية قتل البغدادي".وكشف الخفاجي "ساعدنا معلوماتياً في العملية".انتهى

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