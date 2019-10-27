النقل تخصص 5 آلاف مركبة لتفويج زائري النجف الاشرف بمناسبة وفاة الرسول الاعظم {ص}

2019/10/27 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، الاحد ، تخصيص 5 آلاف مركبة متنوعة ومختلفة السعات تابعة للشركة العامة لادارة النقل الخاص لتفويج زائري مدينة النجف الاشرف بمناسبة وفاة الرسول الاعظم {ص}.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الخطة الخدمية اشتملت بتوفير المركبات المتنوعة موزعة على مراكز قطوعات مدينة النجف الاشرف و2500 مركبة احتياط عند الحاجة لتوفير افضل الخدمات للزائرين الكرام".وأضاف البيان ان "الشركة هيأت كافة الملاكات الادارية والفنية لأنجاح عملية نقل زائري مدينة النجف الاشرف بانسيابية وامان"، مشيرا الى ان اعداد المركبات بتزايد مستمر لتسهل عملية نقل الوافدين الى مرقد الامام علي {عليه السلام}".واوضح البيان ان "مفارز النقل الخاص ستكون متواجدة في جميع قطوعات مركز مدينة النجف الاشرف لتنظيم حركة نقل المركبات من والى المدينة المقدسة".انتهى

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