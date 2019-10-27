الفتح: رئاسة مجلس النواب ستعقد جلسة يوم غد الاثنين لاتخاذ قرارات مصيرية

2019/10/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف الفتح، أن رئاسة مجلس النواب أوعزت لجميع النواب حضور جلسة يوم غد الاثنين لاتخاذ قرارات مهمة.

وقال النائب عن التحالف عباس العِطافي في تصريح، إن جلسة يوم غد ستشهد تصحيح الكثير من المسارات ، نزولا عند رغبة المتظاهرين المشروعة في تجميد عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، واستجواب عدد من الوزراء ،وإقالة البعض الآخر، مشيرا الى أن المجلس بصدد اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة، نتيجة تصاعد حدة الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

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