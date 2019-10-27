“التُكتُك”..  الإسعاف المُغامِر في تظاهرات اكتوبر  

2019/10/27 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليث ناطق يخترق (تكتك) “حيدر علوان” الحشد البشري في #ساحة_التحرير بأقصى سرعته باتجاه #شارع_السعدون المؤدي إلى الساحة، يفسح المتظاهرون المجال لـ “حيدر” كي يعود إلى #جسر_الجمهورية، فيعيدُ الكرّة حاملاً مصاباً […]

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