بالفيديو.. مسؤول أمني رفيع يتوسط المتظاهرين ويوجه كلامًا مهمًا للمسؤولين بشأن مطالب الشباب

2019/10/27 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق وقف قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل العبادي، بين متظاهري المحافظة وتحدث اليهم كلام مهم بشأن مطالبهم ووجه من خلال حضوره رسالة إلى المسؤولين بتلبية مطالب الشباب من العمل والتوظيف.

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