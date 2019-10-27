موكب لجامعة واسط يساند المعتصمين والمحتجين في الكوت

2019/10/27 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شرع تجمع أساتذة وطلبة وموظفي جامعة واسط، اليوم الأحد، بنصب موكب لمساندة جموع المعتصمين في مدينة الكوت.

وقال مصدر مطلع لـ "الغد برس" إن " طلبة وتدريسيي وموظفي جامعة واسط نصبوا موكباً لمساندة اعتصام المحتجين يوم غد في مركز المحافظة".

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